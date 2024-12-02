الجولاني.. حقيقة مقتل زعيم هيئة تحرير الشام التي تقود هجوم حلب

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

مقاتلون معارضون يتخذون موقعًا بالقرب من بلدة تل رفعت في شمال سوريا - 1 ديسمبر/كانون الأول 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات حول مقتل أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، التي تقود وفصائل متحالفة معها التحركات العسكرية الأخيرة في شمالي سوريا.

تنوعت الادعاءات ما بين كونها مدعومة بصور وبيانات ومنشورات نصية منسوبة لواقعة مقتل الجولاني، الذي يقود هيئة تحرير الشام المُشكّلة منذ عام 2017، التي كان اسمها في السابق "جبهة النصرة"، ودانت بالولاء لتنظيمي داعش والقاعدة، قبل انفصاله عنهما.

صورة الجولاني

ونشر حساب عمر رحمون، الذي يعرف نفسه بأنه المتحدث باسم المصالحة السورية، صورة عبر منصة إكس، زعم أنها تُظهر الجولاني بعد مقتله، قائلا: "صورة الإرهابي الجولاني بعد مقتله بالغارة الروسية".

وقال رحمون، الذي تعبر تدويناته عن تأييد للحكومة السورية: "صورة الإرهابي الجولاني بعد مقتله بالغارة الروسية". وجمع منشور رحمون في منصة إكس، أكثر من مليون مشاهدة.

منشور عمر رحمون الزائف Credit: X/@Rahmon83

في حين أظهر تحقق CNN بالعربية أن الصورة قديمة وخضعت لتعديلات عن طريق برامج تحرير الصور لتبدو، وكأنها مرتبطة بالجولاني، في حين أنها تعود إلى شخص آخر زُعم أنه ينتمي إلى تنظيم داعش وقٌتل في ريف حمص الشرقي جراء ضربات لسلاح الجو السوري في سبتمبر/أيلول 2015، بحسب منشورات عديدة في ذلك الوقت، منها منشور في صفحة عبر فيسبوك تحمل اسم "الحرس الجمهوري السوري الإلكتروني اللواء 105" احتوت الصورة الأصلية.

منشور في صفحة على فيسبوك تحمل اسم "الحرس الجمهوري السوري الالكتروني اللواء 105" احتوت الصورة الأصلية المنشورة في سبتمبر/أيلول 2015 Credit: Facebook/syrianarmy777

بيان زائف

تداولت حسابات بيانًا منسوبًا إلى إدارة الشؤون السياسية في المناطق المحررة، المرتبطة بهيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة، التي تدير المناطق التي لازالت تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة، قبل هجومها الأخير على حلب.

إحدى التدوينات التي احتوت البيان الزائف حول مقتل زعيم هيئة تحرير الشام Credit: X/@amalyasinnnn

وكشفت عملية تحققنا من البيان أنه زائف ولم يصدر عن إدارة الشؤون السياسية، ولاحظنا أن نوع الخط المستخدم في كتابة البيان مختلف تمامًا عن ذلك الذي تستخدمه حسابات الإدارة على الشبكات الاجتماعية، حسبما يُظهر فحصنا لمحتواها.

وعلى ما يبدو استعان صانعو الادعاء بيانات سابقة لإدارة الشؤون السياسية في المناطق المحررة، من حيث اقتطاع المظهر المعتاد للبيانات والشعار والإطار الأساسي، وهو ما تؤكده أداة Forensically الخاصة بتحليل الصور، حيث يظهر اللون الوردي بالصورة أدناه المواضع التي تعرضت للتحرير والتعديل في البيان المتداول.