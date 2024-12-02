"زيارة خاصة" لمحمد بن سلمان إلى الإمارات.. هذا ما بحثه مع محمد بن زايد

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال "زيارة خاصة" إلى دولة الإمارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

واستقبل الشيخ محمد بن زايد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله، وعقدا لقاءًا في قصر الروضة في مدينة العين، "وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، فيما نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وهنأ الأمير محمد بن سلمان الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للإمارات، معربًا "عن تمنياته للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة"، وفقًا لـ وام.

وأفادت وام أن الجانبان بحثا "العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين"، فيما أكدا "أهمية دفع العمل الخليجي المشترك... وشددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة".

كما أكد الجانبان، خلال اللقاء، على "أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع".

وأثارت زيارة ولي العهد السعودي إلى الإمارات حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، في وقت علّق الباحث الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله على صور لحظة استقبال الشيخ محمد بن زايد للأمير محمد بن سلمان بأنها تعكس "الأخوة والمحبة والتقدير بين زعيمين عربيين استثنائيين".