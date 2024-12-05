الصدر يُعلن موقفه من الأحداث في سوريا: لن أقف ضد قرارات الشعب

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) – أكد رجل الدين العراقي الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على موقفه الرافض التدخل بالشأن السوري مشيرا إلى أنه قرر عدم "الوقوف ضد قرارات الشعب"، وفقا لبيان أصدره الخميس تعليقا على التصعيد العسكري الأخير في سوريا.

وقال الصدر في بيانه: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الأبي الحر بكل طوائفه إلا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدد والظلم والظلام والطائفية والتدخلات الخارجية".

وأردف رجل الدين العراقي قائلا: "فنحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري، وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".

وأضاف الصدر قائلا إنه يأمل بألا "ينجر" الجميع خلف ما وصفه بـ"مخططات الثالوث المشؤوم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ومن لف لفها... لتدمير الدين ووحدة الصف وبث الفرقة".

وأكد الصدر على ضرورة عدم تدخل العراق كحكومة وكشعب وكميليشيات وقوات أمنية فيما يحدث بسوريا، داعيا الحكومة العراقية إلى منع أي جهة مسلحة تقرر التدخل بالأحداث في سوريا.