نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

صورة أرشيفية لقوات مسلحة أردنية تراقب الحدود مع سوريا في 17 فبراير/شباط 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبموجب القرار، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، فيما ستُمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية، طبقا لوكالة "بترا".

وقال وزير الداخلية الأردني، إن "الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود".

وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن قوات المعارضة السورية المسلحة، سيطرت على معبر نصيب بين الأردن وسوريا.

ويعتبر معبر جابر هو الجهة الأردنية من معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا.