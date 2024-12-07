نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورحب محمد بن زايد خلال اللقاء بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الذي هنأه بمناسبة عيد الاتحاد الــ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن أمنيته للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس الإماراتي.

من جانبه، شكر الرئيس الإماراتي الشيخ موفق طريف متمنياً له دوام الصحة والعافية وزيارة موفقة إلى دولة الإمارات، طبقا لوكالة "وام".

وبحسب الوكالة، فقد "تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم".

وأشاد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل بمبادرات الشيخ محمد بن زايد، وجهوده الخيّرة الداعمة للسلام والتنمية، ونهجه الإنساني الذي يستهدف الإنسان وبناءه في مختلف مناطق العالم"، حسبما أوردت "وام".