نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أفادت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو بعد حصولهم على حق اللجوء في روسيا، بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن مصدر في الكرملين.

وقال المصدر في الكرملين، بحسب تاس: "وصل الأسد وعائلته إلى موسكو. منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية".

في وقت سابق الأحد، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا، قالت فيه إن بشار الأسد "قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، وأعطى تعليمات بنقل السلطة سلميًا".

كان مصدر مقرب من المعارضة السورية قال لشبكة CNN إن الرئيس المخلوع غادر دمشق تحت حماية روسية، في حين ذكر مصدر منفصل، أن بشار الأسد ذهب إلى اللاذقية في شمال غرب سوريا، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية.

كانت بيانات تتبع الملاحة الجوية أظهرت مغادرة طائرة مطار دمشق قبل الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي بقليل، ليل الأحد، في اتجاه الساحل السوري قبل أن تقوم بدوران مفاجئ فوق مدينة حمص وتختفي عن الخريطة.