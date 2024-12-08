نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، الأحد، إن إيران ستحترم "وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، وذلك في أول تعليق رسمي إيراني على سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت الخارجية الإيرانية إن "تحديد مصير سوريا وتقرير مستقبلها هو مسؤولية شعبها وحده، بعيدًا عن التدخل المدمر أو الإملاء الخارجي".

وأضافت أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب وقفًا سريعًا للصراعات العسكرية ومنع الأنشطة الإرهابية وبدء حوارات وطنية بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري. تهدف هذه الخطوات إلى إنشاء حكومة شاملة تمثل جميع أبناء الشعب السوري".

وأكدت الخارجية الإيرانية على "مكانة سوريا كدولة مهمة ومؤثرة" في منطقة غرب آسيا، وقالت إن إيران "لن تدخر أي جهد للمساعدة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستواصل إيران مشاوراتها مع جميع الأطراف المؤثرة، وخاصة داخل المنطقة".

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتوقع استمرار العلاقات "الودية" مع سوريا، رغم سقوط نظام بشار الأسد. وكانت إيران ووكيلها حزب الله من الداعمين الرئيسيين للأسد.