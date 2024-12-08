إعلان حظر تجول في دمشق لمدة 13 ساعة

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نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما فعله سوريون داخل القصر الرئاسي في دمشق بعد الإطاحة بالأسد

شاهد لحظة تدافع العشرات داخل مطار دمشق للفرار من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد، عن فرض حظر تجول في دمشق بعد دخولهم العاصمة السورية وسقوط نظام بشار الأسد.

وأفاد بيان صادر عن "قيادة العمليات العسكرية" التي تمثل فصائل المعارضة المسلحة بأن حظر التجول في دمشق سيكون من الساعة 4 عصر الأحد بالتوقيت المحلي حتى الساعة 5 فجر الاثنين.

وتشهد العاصمة السورية حضورًا مسلحًا كبيرًا لفصائل المعارضة وإطلاق نار احتفالي مستمر، كما أظهرت مقاطع فيديو.

ودعت رسالة عبر التلفزيون السوري الرسمي في وقت سابق إلى عدم "ترويع" المدنيين بإطلاق النار في الساحات العامة.

كما تعرضت القصور الرئاسية للنهب، وتم الإبلاغ عن حركة مرورية كثيفة في العاصمة.