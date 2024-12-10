نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء انهيار عقار سكني في القاهرة، الثلاثاء، حسبما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان، إن "الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة 8 مواطنين من سكان العقار، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش".

يتكون العقار من 6 طوابق، ويقع في منطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

وأضاف عبدالغفار أن "سيارات الإسعاف ما زالت متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين، وجاري المتابعة".

ودفعت وزارة الصحة بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، صباح الثلاثاء، إلى موقع الحادث.