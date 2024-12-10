نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

سوريا ما بعد الأسد.. مراسلة CNN تلقي نظرة على أبرز ما قاله بايدن حول ما حدث

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

رسالة الجولاني لبشار الأسد ورؤيته لمستقبل سوريا ووضع الأقليات.. شاهد ما قاله لـCNN

(CNN) -- لقد استخدم الديكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد الأسلحة الكيميائية على شعبه طوال الحرب الأهلية الوحشية التي شهدتها البلاد، الأمر الذي أثار غضب ورعب المجتمع الدولي.

ففي عام 2013، أطلق النظام السوري صواريخ تحمل غاز السارين - وهو غاز عصبي سام سريع التأثير - على منطقة الغوطة في دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بمن فيهم مئات الأطفال.

لقد صدمت صور الأطفال الذين يختنقون وتخرج الرغوة من أفواههم العالم.

وتحت التهديد بالتدخل العسكري الأمريكي، وافق الأسد على صفقة أمريكية روسية للتخلي عن الأسلحة الكيميائية السورية، تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).

ولكن حتى بعد أن أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها دمرت آخر الأسلحة الكيميائية المعلنة في سوريا، اعتقدت الولايات المتحدة وآخرون أن الأسد احتفظ بمخزون سري.

وقد اتُهم النظام السوري بارتكاب عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى في السنوات التالية.

والآن، أثارت الإطاحة بالأسد والسيطرة على دمشق من قبل منظمة صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، مخاوف بشأن سلامة الأسلحة الكيميائية السورية.

وقال مسؤول نزع السلاح التابع للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إن تدمير سوريا المزعوم لعناصر الحرب الكيميائية لا يمكن التحقق منه بشكل كامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه ضرب قدرات الأسلحة الكيميائية السورية لمنعها من الوقوع في أيدي الجماعات المتطرفة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي الاثنين إن الولايات المتحدة لديها "معرفة جيدة" بشأن المكان الذي قد توجد فيه الأسلحة الكيميائية داخل سوريا وتعمل مع شركائها لتدميرها.

وأضاف المسؤول: "نحن نبذل كل ما بوسعنا للتأكد من أن هذه المواد إما غير متاحة لأي طرف أو يتم الاعتناء بها".