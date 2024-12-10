الجيش الإسرائيلي يرد على أنباء "تقدمه أو اقترابه" من دمشق

(CNN) – نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون قواته تقدمت أو اقتربت من العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، مشيرا إلى أن القوات متواجدة داخل المنطقة العازلة في مواقع دفاعية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تزعم تقدم أو اقتراب قوات جيش الدفاع نحو دمشق غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف أدرعي قائلا: "قوات جيش الدفاع تتواجد داخل المنطقة العازلة وفي نقاط دفاعية قريبة من الحدود بهدف حماية الحدود الإسرائيلية"، حسب قوله.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلي دخلت إلى منطقة قطنا في ريف دمشق الغربي، وأصبحت على بعد كيلومترات قليلة من دمشق.

وذكرت مصادر أهلية من قرية بقعسم التابعة إداريا لناحية سعسع في منطقة قطنا، لـCNN بالعربية، أن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى منطقة قطنا، في حين ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مدينة البعث في محافظة القنيطرة، وهو ما لا يمكن لـCNN التأكد منه بشكل مستقل.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يُعلن بعد سيطرته على المدينة الصغيرة في القنيطرة، لكنه أكد أنه سيطر على الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي الذي يربط سوريا بلبنان وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.