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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت وزارة الخارجية السعودية، مساء الاثنين، المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة "الانتهاكات الإسرائيلية" في الأراضي السورية، واستيلائها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحتل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن "الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها"، بحسب البيان.

وأضافت الوزارة: "وتؤكد المملكة العربية السعودية ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

وكانت إسرائيل أصدرت، الاثنين، أوامر لجيشها بإنشاء منطقة آمنة في سوريا خلف مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعد سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأكد بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، استيلاء إسرائيل على الجانب السوري من جبل الشيخ، الذي يقع على الحدود بين سوريا ولبنان ومرتفعات الجولان، وهي الهضبة التي استولت عليها إسرائيل من سوريا خلال حرب الأيام الستة في عام 1967، قبل ضمها رسميا في عام 1981.