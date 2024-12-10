الإمارات تدين سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت الإمارات العربية المتحدة "بشدة" سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة حرصها على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، إن "هذا الاستيلاء يعد خرقًا وانتهاكًا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974".

وأكدت دولة الإمارات رفضها "القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

بعد انهيار نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، نشرت إسرائيل قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي أُنشئت في عام 1974. وأعلنت إسرائيل الثلاثاء تدميرها الأسطول البحري السوري، ضمن سلسلة ضربات على مناطق متفرقة في سوريا.

في وقت سابق الثلاثاء، أفادت إذاعة "صوت العاصمة"، وهي مجموعة ناشطة سورية، أن قوات إسرائيلية وصلت حتى قرية بقعصم، الواقعة على مسافة حوالي 25 كيلومترًا من دمشق، وعلى بُعد عدة كيلومترات بعد الجانب السوري من المنطقة العازلة.

ولم تتمكن شبكة CNN بشكل مستقل من تأكيد هذا الادعاء، لكن قرية بقعصم تقع في سفوح جبل الشيخ السوري، الذي استولت عليه القوات الإسرائيلية، الأحد.