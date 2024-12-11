بعد أكثر من 13 عاما.. قطر تُعلن قرب إعادة فتح سفارتها في سوريا

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) – أعلنت وزارة الخارجية القطرية عزمها إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق، قريبا، وفق ما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث باسم الخارجية، ماجد الأنصاري، وفقا لتصريحات نُشرت الأربعاء.

وأكد الأنصاري أن الدوحة "ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبًا بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

وأضاف الأنصاري في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية نشرتها الخارجية القطرية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي: "هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وختم الأنصاري بالقول إن "إعادة افتتاح السفارة ستُعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليًا عبر الجسر الجوي".

وأعلنت قطر قبل الثلاثاء تسيير جسر جوي لمساعدة سوريا ووصول أول طائرة مساعدات إلى مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وتأتي خطوة إعلان العزم على إعادة افتتاح سفارة الدوحة في دمشق، بعد سقوط نظام الأسد فجر الأحد الماضي، إذ غاب التمثيل الدبلوماسي القطري في سوريا منذ عام 2011 حين قمع النظام السوري احتجاجات مناهضة لحكمه في البلاد.