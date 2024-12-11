نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- عُثر على جثة الناشط السوري البارز، مازن الحمادة، في أحد مستشفيات دمشق، حسبما أعلنت ابنة شقيقه، جود الحمادة على فيسبوك، الثلاثاء.

مازن الحمادة Credit: X/@free.mazen

وكتبت جود الحمادة أن جثمان مازن ملقى في مشفى حرستا منذ أسبوع، "لو كان بإمكانك أن تتحمل هذا الأسبوع فقط يا حبيبي... وداعاً مازن.. وداعاً أيها الصادق.. وداعاً أيها النبيل”.

وكان الحمادة وجهاً معروفاً للاحتجاجات السورية خلال الربيع العربي عام 2011، وفر إلى هولندا حيث أدلى بشهادته حول التعذيب والأساليب المروعة التي تعرض لها على يد نظام الأسد منذ نحو عامين بسبب مشاركته في المظاهرات.

واعتقل في فبراير/ شباط 2020 في مطار دمشق لدى عودته إلى سوريا ولم يره أحد منذ ذلك الحين.