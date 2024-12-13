الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث الوضع في سوريا السبت

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، عن استضافة بلادها، السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

وأضافت الوزارة، في بيان: "يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية والمكوّنة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعا في العقبة، يحضره أيضا وزراء خارجية الإمارات والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر".

وتابعت: "سيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا، والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا".

وقالت الوزارة إن الاجتماعات "ستبحث سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها".