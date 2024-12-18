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مصر: وزارة الصحة ترد على ما أثير حول "متحور كورونا".. وهذه نصائح الأطباء

الشرق الأوسط
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مصر: وزارة الصحة ترد على ما أثير حول "متحور كورونا".. وهذه نصائح الأطباء
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في وقت يتحدث مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن انتشار إصابات بمتحور جديد لفيروس كورونا، ردت وزارة الصحة بأنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة، مُستندة إلى عدم زيادة إصابات الفيروسيات التنفسية ومعدلات التردد على المستشفيات في هذا التوقيت من العام مقارنة بالأعوام السابقة، وفق بيان رسمي.

في بيانها، قالت وزارة الصحة إنها تتابع بصورة مستمرة الموقف من خلال الرصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة أو المحجوزة في المستشفيات بـ542 مستشفى بجميع المحافظات، إضافة إلى 28 موقعًا للرصد في 14 محافظة.

وقال رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، الدكتور أمجد الحداد، إن "هناك العديد من حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي نتيجة انخفاض درجة الحرارة خلال هذه الفترة من العام، أبرزها الفيروس الغدي، والإنفلونزا، والمخلوي، ومتحورات فيروس كورونا، ولكن لا توجد أي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة".

وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية: "بعض المواطنين ربطوا زيادة عدد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بوجود متحور جديد لفيروس كورونا، وهذا أمر غير صحيح".

وأوضح أن "كل فيروسات الجهاز التنفسي أعراضها متشابهة حتى متحورات فيروس كورونا أصبحت تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، مُتسببة في الإصابة بالتهاب الحلق والجيوب الأنفية وزكام ورشح الأنف والكحة ودرجة حرارة متوسطة وتكسير في العظام، في المقابل انخفضت أعراض الجلطات والالتهابات الرئوية في المتحور الجديد، والذي انتشر عالميًا خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية".

وفي حسابها عبر فيس بوك، حذّرت الفنانة تيسير فهمي من أعراض تقول إنها لـ"متحور كورونا الجديد"، وكتبت "المتحور شرس"، مضيفة: "مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي".

وأشار الدكتور أمجد الحداد إلى أن أغلب الحالات المصابة بالفيروسات التنفسية تتماثل الشفاء خلال 5 أيام، بعدما تحصل على الراحة والسوائل وأدوية خفض للحرارة، في حين تواجه بعض الحالات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضاعفات أمراض الأنفلونزا.

ومن أجل تقليل عدوى الإصابة، نصح الحداد بالحصول على لقاحات الإنفلونزا، وعزل الحالات المصابة لعدم انتشار العدوى المجتمعية، مع الحفاظ على الاهتمام بتهوية الوحدات السكنية؛ لأن البقاء في الأماكن المغلقة يزيد من فرص انتقال الفيروس. إلى جانب تناول العصائر التي تحتوي على فيتامين سي، وارتداء الملابس القطنية الثقيلة، والتغذية الصحية الجيدة، والنوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميًا، وارتداء الكمامات عند التجمعات والأماكن المغلقة.

بينما قالت أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، الدكتورة مايسة شرف الدين، إن "هناك متحور جديد لفيروس كورونا سببه تغيرات في تسلسل الأحماض الأمينية لتركيبة الفيروس، وهذه المتحورات أمر طبيعي وسوف تستمر بمرور الوقت"، داعية المواطنين إلى عدم الفزع من ظهور متحور جديد للفيروس.

وأوضحت شرف الدين، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "هناك العديد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، أبرزها الفيروسات المسؤولة عن الأنفلونزا وكذلك متحورات فيروس كورونا، وأغب هذه الفيروسات أعراضها متشابهة، وهي آلام في العظام والمفاصل وارتفاع في درجة الحرارة، وهذه أعراض عامة، بخلاف أعراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل العطس ورشح الأنف والزكام وفقدان حسة الشم، وحرقان في الحلق وصعوبة في البلع، وقد تتطور الأعراض إلى كحة جافة في البداية، وتتطور لتصبح مصحوبة ببلغم".

وبالنسبة لأصحاب الأمراض المناعية والمزمنة، مثل القلب والضغط والسكر أو الفئات العمرية من الأطفال وكبار السن، فإنه "قد تتطور الأعراض إلى حالات التهاب رئوي وضيق في التنفس، وقد تؤدي إلى أزمة تنفسية شديدة لمرضى الحساسية والمدخنين قد تصل إلى الحجز في المستشفى"، بحسب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني.

ونصحت الدكتورة مايسة شرف الدين المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وتهوية المنازل لتجنب الإصابة بالفيروسات التنفسية، مع الالتزام بتناول طعام صحي متوازن يحتوي على فيتامين سي ويحتوي على المعادن، مثل الزنك لرفع المناعة، على أن يتوجه المريض مباشرة إلى الطبيب فور ظهور الأعراض.

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