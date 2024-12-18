نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن مواطنين إيرانيين يواجهان اتهامات فدرالية فيما يتعلق بهجوم بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في الأردن أوائل هذا العام.

واتهم الرجلان، مهدي محمد صادقي (42 عاما)، ومحمد عابديني (38 عاما)، بالتآمر لتصدير معدات إلكترونية من الولايات المتحدة إلى إيران، ويعيش صادقي، وهو مواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية، في ولاية ماساتشوستس وقد مثل لأول مرة أمام المحكمة، الاثنين.

وعابديني متهم أيضًا بتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية، هي الحرس الثوري الإيراني، وتم اعتقاله يوم الاثنين في إيطاليا.

وقال المدعي العام، ميريك غارلاند، في بيان صحفي: "تظهر الاعتقالات أن وزارة العدل ستحاسب أولئك الذين يمكّنون النظام الإيراني من مواصلة استهداف وقتل الأمريكيين وتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة".

وتواصلت CNN مع محامي صادقي للتعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كان عابديني لديه محامٍ.

وفقًا للبيان الصحفي لوزارة العدل، عمل الرجلان على التهرب من العقوبات الأمريكية عن طريق إرسال التكنولوجيا الأمريكية من شركة تصنيع الإلكترونيات الدقيقة ومقرها ماساتشوستس والتي يعمل بها صادقي إلى شركة عابديني الإيرانية التي تصنع وحدات الملاحة المستخدمة في برنامج الطائرات بدون طيار العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني.