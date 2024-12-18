تقرير أممي: الجوع سجل مستويات غير مسبوقة في المنطقة العربية

(CNN)-- أكد تقرير للأمم المتحدة تفاقم أزمة الجوع في المنطقة العربية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تزايد التحديات خلال عام 2023.

صدر التقرير المشترك عن ست منظمات أممية رئيسية، هي: منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وحذرت المنظمات الأممية في تقرير بعنوان "نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، من أن "المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البعد عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة".

وهناك 66.1 مليون شخص – أي ما يعادل 14% من سكان المنطقة العربية – يعانون من الجوع، بحسب أرقام عام 2023، فيما لا يزال الحصول على ما يكفي من الغذاء بعيد المنال للملايين، حيث يواجه نحو 186.5 مليون شخص - أي 39.4% من السكان - انعدامًا معتدلاً أو شديدًا في الأمن الغذائي، بزيادة نسبتها 1.1% عن العام السابق. وتشتد الخطورة مع معاناة 72.7 مليون شخص من انعدام شديد في الأمن الغذائي.

وفقًا للتقرير، تصدرت النزاعات أسباب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية، والتفاوت الكبير في الدخل، والظواهر المناخية المتطرفة. وزاد ارتفاع أسعار الغذاء من حدة الأزمة.

في عام 2023، قفزت معدلات نقص التغذية في البلدان المتأثرة بالنزاعات إلى 26.4%، متجاوزة بأربعة أضعاف نسبتها في المناطق المستقرة البالغة 6.6%.

وقال التقرير الأممي إن المؤشرات تنذر بمزيد من التدهور في حالة الأمن الغذائي والتغذية، بسبب استمرار النزاعات، إضافة إلى موجات الجفاف في مناطق واسعة من المنطقة.

في وقت يواجه أكثر من ثلث سكان المنطقة العربية صعوبات في توفير الغذاء الصحي بسبب ارتفاع تكاليفه. وتظهر البيانات الجديدة لأسعار الغذاء في عام 2022 أن 151.3 مليون شخص لا يستطيعون تحمل نفقات التغذية الصحية.

وقال التقرير إن هذه المشكلة تتضح في البلدان التي تشهد نزاعات، حيث يعجز 41.2% من سكانها عن تبني نمط غذائي صحي.

وكشف التقرير أن 9.5% من الأطفال دون سن الخامسة عانوا من زيادة الوزن في عام 2022، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي. وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا بمقدار 8% منذ عام 2000، مع تسجيل ليبيا وتونس ومصر أعلى المعدلات.

وبلغت نسبة النساء المصابات بفقر الدم في الفئة العمرية 15-49 عامًا 33.2% في 2019، متجاوزة المعدل العالمي، وترتفع هذه النسبة في البلدان منخفضة الدخل لتصل إلى 43.9%.

وتصدرت مصر وقطر والكويت قائمة الدول الأكثر تأثرًا وارتفاعًا في معدلات السمنة بين البالغين في الدول العربية. ورغم بعض التحسن، إلا أن المعدلات لا تزال "مرتفعة بشكل مقلق رغم بعض التحسن، إذ بلغت 32.1% في 2022، متجاوزة المعدل العالمي بأكثر من الضعف". وسجّلت الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع أعلى النسب بواقع 33.8%.