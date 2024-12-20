نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، أنها قتلت زعيم تنظيم "داعش" في سوريا الملقب باسم "أبو يوسف" بضربة دقيقة.

وقالت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في 19 ديسمبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة استهدفت أبو يوسف زعيم داعش، المعروف باسم محمود في محافظة دير الزور السورية، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، بينهم أبو يوسف".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الضربة الجوية تأتي ضمن التزام القيادة المركزية المتواصل، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وذكرت "سنتكوم" في منشورها أنه "تم تنفيذ هذه الضربة في منطقة كانت خاضعة من قبل لسيطرة النظام السوري السابق والقوات الروسية".

وأكد الجنرال مايكل كوريللا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "كما ذكرنا من قبل، فإن الولايات المتحدة، بالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لداعش باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسه. لدى داعش نية لتحرير أكثر من 8000 عميل من داعش محتجزين حاليا في منشآت بسوريا".

وأضاف الجنرال مايكل كوريللا: "سنستهدف بقوة هؤلاء القادة والنشطاء، بما في ذلك الذين يحاولون شن عمليات خارج سوريا".