أمريكا تكشف عن عدد جديد لقواتها في سوريا

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن هناك 2000 جندي أمريكي في سوريا، وهو أكثر من ضعف العدد الذي تم الإعلان عنه سابقا.

ووفقا لما قاله المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر في مؤتمر صحفي، فإن عدد القوات الأمريكية في سوريا حاليا أكثر من ضعف العدد الذي تم الإعلان عنه سابقا، والذي قال إن هناك في الواقع "حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا" كانوا هناك منذ ما قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف: "هناك اعتبارات أمنية دبلوماسية وعملياتية في كثير من الأحيان مع عمليات نشرنا وبعض هذه الأعداد، وهذا هو الحال بالتأكيد هنا".

وكانت البنتاغون قالت سابقا إن هناك 900 جندي أمريكي في سوريا.

وتابع رايدر: "تعتبر هذه القوات الإضافية مؤقتة يتم نشرها لتلبية متطلبات المهمة المتغيرة، في حين أن القوات الأساسية البالغ عددها 900 جندي يتم نشرها على المدى الأطول".

وفي رده على سؤال من مراسلة شبكة CNN ناتاشا برتراند حول سبب عدم كشف وزارة الدفاع سابقا عن العدد الدقيق للقوات في سوريا، والذي يزيد عن ضعف ما قالته منذ أشهر، قال رايدر إن هناك مخاوف "دبلوماسية وأمنية".