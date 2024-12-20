نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن بلادها لا توافق على اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لإسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لكن الوزارة أضافت أن واشنطن "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي: "لا نتفق مع ذكرته المنظمة".

وأصدرت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية من خلال حرمان الفلسطينيين في غزة من إمدادات المياه الكافية.

وذكر ذلك التقرير أنه "من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين مما تقول منظمة الصحة العالمية إنه الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ المطولة، وساهم هذا في وفاة الآلاف وانتشار العديد من الأمراض".

ومن جانبه، قال باتيل إن الولايات المتحدة "شددت على المياه كجزء من المحادثات مع إسرائيل والشركاء في المنطقة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لضمان وصول قوي للمياه، وأن يتمكن كل من يحتاج إليها في غزة من الحصول عليها".

وفي المقابل، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات، وقال إن إسرائيل "سهلت التدفق المستمر للمياه والمساعدات الإنسانية" إلى غزة.