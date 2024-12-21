نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، إن قواتها قصفت تل أبيب بإسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي (تفوق سرعته سرعة الصوت) في وقت مبكر صباح السبت.

المتحدث باسم قوات الحوثي، يحيى سريع Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

وأوضحت الجماعة في بيان أن الصاروخ الذي يحمل اسم "فلسطين 2" استهدف هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا بتل أبيب، مضيفة أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة وفشلت الدفاعات وأنظمة الاعتراض في اعتراضه".

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية ماغن دافيد أدوم إن ما لا يقل عن 16 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج التي تحطمت في المباني القريبة بعد الهجوم، وبالإضافة إلى ذلك، تم علاج 14 ضحية من إصابات طفيفة أصيبوا بها وهم يبحثون عن مأوى، بالإضافة إلى سبعة من ضحايا الذعر.

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قد قال عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه".

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وأكد الحوثيون دعمهم للفلسطينيين في غزة، قائلين في بيانهم إن الجماعة ستواصل دعم الناس في القطاع حتى "يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وتعتبر تل أبيب، ثاني أكبر مدينة في إسرائيل، هي المركز التجاري والدبلوماسي للبلاد، ومن النادر حدوث إصابات مباشرة من المقذوفات التي يتم إطلاقها على المدينة الساحلية بسبب دفاعاتها الجوية الواسعة.