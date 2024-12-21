نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قُتل شخص وطفل صغير في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، الجمعة، عندما اصطدمت سيارة بحشد.

وقالت السلطات إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة وأصيب 68 شخصًا في المجموع.

وماغديبورغ هي عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت وتقع على بعد حوالي 100 ميل غرب برلين.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن السلطات الأمنية تعمل على توضيح التفاصيل المحيطة بالهجوم.

وذكرت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت تمارا زيتشانغ، للصحفيين، إن السائق المشتبه به، الذي تم القبض عليه، هو رجل (50 عاما) من السعودية لديه تصريح إقامة دائمة.

وقال حاكم الولاية راينر هاسيلوف إن المشتبه به طبيب يعمل في الولاية، ويعيش في ألمانيا منذ 2006، وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه تصرف بمفرده.

وذكر هاسيلوف أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيزور ماغديبورغ السبت.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعربت فيه عن "إدانة" بلادها للهجوم، معربة عن "تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

ولم يشر البيان إلى المشتبه به، حيث ذكر: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولألمانيا حكومة وشعبا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".