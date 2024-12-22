"مكبس يدوي في سجن صيدنايا".. ما حقيقة فيديو الهاتف المتداول؟

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

رجل يسير أمام زنازين فارغة في سجن صيدنايا، شمال العاصمة السورية دمشق، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه عُثر عليه في هاتف أحد "شبيحة" نظام الرئيس السابق بشار الأسد، المسؤولين في سجن صيدنايا سيىء السمعة.

تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع، مع تعليق يقول إن ما يظهر خلاله عبارة عن "مكبس يدوي من سجن صيدنايا من هاتف أحد (السجانين) الشبيحة المجرمين".

لقطة شاشة من مقطع الفيديو المزعوم إظهاره "مكبس يدوي في سجن صيدنايا"

عندما تحقق موقع CNN بالعربية وجد أن المقطع لا يرتبط بسجن صيدنايا، وأنه مقتطع من فيديو يعود إلى بيت رعب ترفيهي في تركيا.

في 16 يوليو/تموز 2022، نُشر الفيديو للمرة الأولى في قناة "Koleksiyoncu Korku Evi" على موقع يوتيوب، والتي تروج لأنشطة بيت الرعب.

لقطة شاشة من الفيديو الأصلي المرتبط ببيت الرعب الترفيهي في تركيا - نُشر في 16 يوليو/تموز 2022 Credit: Koleksiyoncu Korku Evi

يمتلك بيت الرعب، الذي بدأ نشاطه في عام 2015، ولديه 4 مواقع مختلفة في تركيا، بحسب بيانات القناة في يوتيوب.