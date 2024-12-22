"مكبس يدوي في سجن صيدنايا".. ما حقيقة فيديو الهاتف المتداول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه عُثر عليه في هاتف أحد "شبيحة" نظام الرئيس السابق بشار الأسد، المسؤولين في سجن صيدنايا سيىء السمعة.
تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع، مع تعليق يقول إن ما يظهر خلاله عبارة عن "مكبس يدوي من سجن صيدنايا من هاتف أحد (السجانين) الشبيحة المجرمين".
عندما تحقق موقع CNN بالعربية وجد أن المقطع لا يرتبط بسجن صيدنايا، وأنه مقتطع من فيديو يعود إلى بيت رعب ترفيهي في تركيا.
في 16 يوليو/تموز 2022، نُشر الفيديو للمرة الأولى في قناة "Koleksiyoncu Korku Evi" على موقع يوتيوب، والتي تروج لأنشطة بيت الرعب.
يمتلك بيت الرعب، الذي بدأ نشاطه في عام 2015، ولديه 4 مواقع مختلفة في تركيا، بحسب بيانات القناة في يوتيوب.