دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن استمرار بلاده في معدلات النمو الحالية حتى 15 عامًا من شأنه أن يضعها "في حتة تانية"، حسب تعبيره.

ورأى الرئيس المصري أن بلاده ودول المنطقة تواجه "حجمًا ضخمًا من الأكاذيب والشائعات"، وألقى باللائمة على "خطط" تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى "تحريك الدنيا"، حسب قوله.

وأوضح السيسي، في تصريحات خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، السبت: "الخطة اللي اتعملت معانا كانت أول مرة نشوفها، أول مرة نشوف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تحريك الدنيا".

وأضاف السيسي: "فيه حجم كبير وضخم جدًا من الشائعات والكذب.. وكفاءة الكذبة أنها تكون فيها جزء حقيقي ثم يضاف إليها أجزاء أخرى لتعظيم الضرر أكثر من الجزء الحقيقي... دي خطط وشغل لن ينتهي".

ومضى السيسي مخاطبًا المصريين: "لازم تكونوا عارفين احنا لينا خصوم، والخصوم مش مصلحتهم إن مصر تبقى كويسة، بلد فيها 120 مليون (نسمة)، ومعدلات حركتها لو استمرت على هذا الوضع، وهذا النمو، أنا أكلمكم بمنتهى الصراحة".

وتابع السيسي: "لو ظلت معدلات حركتكم ونموكم، 10 إلى 15 سنة أنتم هتبقوا في حتة تانية... مع غيري، مع اللي بعدي، متقعدوش كل شوية تهدوا في بلدكم... خلي بالكم هم يومين واللي بعدي جاي واللي بعد مني جاي، لكن البلد دي قاعدة بناسها. يبقى الناس دي تهد في بلدها ولا تحافظ عليها؟"