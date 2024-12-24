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حظيت بانتشار واسع النطاق.. ما قصة مقاطع الفيديو المنسوبة للمظاهرات في مصر؟

الشرق الأوسط
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ما قصة مقاطع الفيديو المنسوبة للمظاهرات في مصر؟
قوات الأمن المصرية تغلق الطريق المؤدي إلى ميدان التحرير في القاهرة في 27 سبتمبر/أيلول 2019.Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظيت مقاطع فيديو منسوبة لمظاهرات باعتبارها حدثت في مصر مؤخرًا، بانتشار واسع النطاق منذ الليلة الماضية.

حصلت المقاطع المتداولة على مئات الآلاف من المشاهدات، وعشرات الآلاف من التفاعلات، ما أسهم في زيادة رواجها في الساعات الأخيرة. واحتوت هتافات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

عندما تحقق موقع CNN بالعربية من المقاطع، وجد أنها تعود إلى مظاهرات - وُصفت بـ"النادرة" - شهدتها مدن مصرية عدة في سبتمبر/أيلول عام 2019. 

آنذاك، فضتها قوات الأمن بالقوة، بحسب تقارير منظمات دولية حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي أدانت ما وصفته بـ"حملة قمع" الاحتجاجات.

ونال أحد هذه المقاطع أكثر من مليون مشاهدة منذ أن نشره حساب الرادع المغربي (Rd_fas1@)، الذي ينشط دعائيًا في الترويج للمواقف التركية، وله نسخ مشابهة، مثل حساب "الرادع التركي".    

منشور يحتوى سياقًا مضللا منسوبًا إلى فيديو قديم يعود إلى تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019
منشور يحتوى سياقًا مضللا منسوبًا إلى فيديو قديم يعود إلى تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019

وأظهر تدقيقنا أن الفيديو نُشر في 20 سبتمبر/أيلول 2019، لتظاهرات قرب ميدان التحرير، في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.

مقطع الفيديو الأصلي المنشور في 20 سبتمبر/أيلول 2019، لتظاهرات في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.
مقطع الفيديو الأصلي المنشور في 20 سبتمبر/أيلول 2019، لتظاهرات في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.

يدعم تحققنا، ما لاحظناه من تغير ملامح اللافتات في شارع طلعت حرب، منذ تلك اللحظات. على سبيل المثال، على يسار المقطع المتداول باعتباره للوقت الحاضر، كانت تظهر لافتات بنك "الإسكان والتعمير"، وشركة "مصر للتأمين"، و"بنك الاتحاد الوطني"، الذي تغيرت لافتته منذ أغسطس/آب 2020، بعد اندماجه مع بنك أبو ظبي التجاري آنذاك.

لافتة بنك الاتحاد الوطني
لافتة بنك الاتحاد الوطني

كانت آخر صورة موسومة على خرائط غوغل، للافتة القديمة لـ"بنك الاتحاد الوطني" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

صورة موسومة بخرائط غوغل تظهر اللافتة القديمة لبنك الاتحاد الوطني - في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
صورة موسومة بخرائط غوغل تظهر اللافتة القديمة لبنك الاتحاد الوطني - في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتم الحفاظ على تصميم الواجهة الخارجية للمكان بعدما أصبح بنك أبو ظبي التجاري، لكن ظهرت لافتة أخرى تحمل الاسم الجديد في مارس/آذار 2021.   

أول ظهور للافتة الجديدة لبنك أبو ظبي التجاري على خرائط غوغل - مارس/آذار 2021.
أول ظهور للافتة الجديدة لبنك أبو ظبي التجاري على خرائط غوغل - مارس/آذار 2021.

وانتشر مقطع فيديو آخر زُعم أنه يرتبط بتظاهرات في مصر.

مقطع فيديو رائج بسياق مضلل منسوب إلى مظاهرات في مصر مؤخرًا
مقطع فيديو رائج بسياق مضلل منسوب إلى مظاهرات في مصر مؤخرًا

 بينما تبين أنه أيضًا يعود إلى تظاهرات قرب ميدان التحرير في سبتمبر/أيلول 2019.

مقطع الفيديو الأصلي المنشور في سبتمبر/أيلول 2019
مقطع الفيديو الأصلي المنشور في سبتمبر/أيلول 2019

على ذات الوتيرة، جرى ترويج مقطع فيديو آخر، مع سياق مضلل يقول: "بدأت حجم المظاهرات تكبر في مصر. الناس تطالب برحيل السيسي. مصر إلى أين؟"

مقطع فيديو المنشور بسياق مضلل عن مظاهرات في ميدان التحرير في الآونة الأخيرة
مقطع فيديو المنشور بسياق مضلل عن مظاهرات في ميدان التحرير في الآونة الأخيرة

وأكد تدقيق CNN بالعربية أن المقطع المتداول يرتبط بتظاهرات شهدها ميدان الشون في مدينة المحلة بمحافظة الغربية بدلتا مصر، في 21 سبتمبر/أيلول 2019.

مقطع الفيديو الأصلي يعود إلى مظاهرات في المحلة - سبتمبر/أيلول 2019
مقطع الفيديو الأصلي يعود إلى مظاهرات في المحلة - سبتمبر/أيلول 2019

وخلال الفيديو يمكن ملاحظة تاكسي ذي لون أصفر وأسود، وهما لونان مميزان لسيارات التاكسي العاملة في المحلة ومحافظة الغربية. 

تاكسي المحلة
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