نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، أن السلطات رفعت الحظر عن "واتساب" و"غوغل بلاي" التابعة لشركة "ميتا"، كخطوة أولى لتقليص القيود المفروضة على الإنترنت.

وتفرض إيران بعضا من أكثر الضوابط صرامة على الوصول إلى الإنترنت في العالم، لكن الحظر الذي تفرضه على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مثل "فيسبوك" و "إكس" (تويتر سابقا) و"يوتيوب" يتم تجاوزه بشكل روتيني من قبل الإيرانيين المتمرسين في مجال التكنولوجيا باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، الثلاثاء: "تم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى بعض المنصات الأجنبية الشهيرة مثل واتساب وغوغل بلاي"، في إشارة إلى اجتماع بشأن هذه المسألة برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.

ونقلت الوكالة عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستار هاشمي قوله: "تم اتخاذ الخطوة الأولى في إزالة القيود المفروضة على الإنترنت".

وتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وفي سبتمبر/أيلول، دعت الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المساعدة في التهرب من الرقابة على الإنترنت في البلدان التي تفرض رقابة شديدة على الإنترنت، بما في ذلك إيران.