نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعدمت المملكة العربية السعودية 330 شخصًا هذا العام، وهو أعلى رقم منذ عقود، بحسب منظمة حقوقية دولية.

تسجل أحدث حصيلة للإعدامات، تم جمعها من قبل منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية (ريبريف) وتم التحقق منها من قبل وكالة أنباء رويترز، قفزة كبيرة من إجمالي 172 في العام الماضي و196 لعام 2022.

وقالت منظمة ريبريف إنها كانت أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق.

أعدم أكثر من 150 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم غير مميتة هذا العام، وفقًا لإحصاءات ريبريف.

ويشمل الإجمالي أكثر من 100 شخص من دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.