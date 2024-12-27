(CNN)-- ينتشر الخوف وعدم اليقين في العديد من الجامعات الأمريكية قبل تنصيب الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني، حيث نصحت بعض الجامعات الطلاب الدوليين بالعودة مبكرًا من العطلة الشتوية وسط وعود بحظر سفر آخر مثل تلك التي قطعت السبل بالطلاب في الخارج في بداية عام 2019 بولاية ترامب الأولى.

وفي بلد التحق فيه أكثر من 1.1 مليون طالب دولي في الكليات والجامعات الأمريكية خلال العام الدراسي 2023-24، تعهد الرئيس السابق بسياسات هجرة أكثر تشددا عند عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك توسيع حظر السفر السابق الذي فُرض على الأشخاص من الدول ذات الأغلبية المسلمة وإلغاء تأشيرات الطلاب "الأجانب المتشددين المعادين لأمريكا والمعاديين للسامية".

ويتمتع الطلاب الدوليون عمومًا بتأشيرات غير المهاجرين التي تسمح لهم بالدراسة في الولايات المتحدة، ولكنها لا توفر مسارًا قانونيًا للبقاء في البلاد.

وفي الجامعات من نيويورك إلى كاليفورنيا، استعد بعضهم أيضًا لاضطرابات محتملة في حياتهم واحتمال عدم تمكنهم من إكمال دراساتهم، وحثت بعض الجامعات الطلاب على تأجيل أو اختصار خطط السفر خارج الولايات المتحدة قبل التنصيب.