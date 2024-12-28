نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، الجمعة، أن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا اعتقلت في طهران.

وجاء في البيان أن سالا كانت تقدم تقريرا في العاصمة الإيرانية عندما "أوقفتها شرطة طهران" في 19 ديسمبر/ كانون الأول، مضيفا أن وزارة الخارجية "عملت مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني لسيسيليا سالا والتحقق من ظروف احتجازها".

وجاء في البيان أن السفيرة الإيطالية، باولا أمادي، زارت الصحفية، الجمعة، في السجن "للتحقق من ظروف وحالة احتجازها"، مضيفًا أنه سُمح لها سابقًا بإجراء مكالمتين هاتفيتين مع أقاربها.

وتعمل سالا مراسلة لصحيفة، إيل فوجليو، الإيطالية اليومية التي قالت إن الصحفية محتجزة في سجن، إيفين بطهران، وأنها كانت في إيران "بتأشيرة عادية لتقديم تقرير عن بلد تعرفه وتحبه"، مع الإشارة إلى قمعها لحرية التعبير والتهديدات ضد الصحفيين.

وقال وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، الجمعة، إن "الحكومة بأكملها" تعمل على إطلاق سراح سالا.

ويعرض حساب سالا على إنستغرام منشورات حديثة عن نساء التقت بهن في إيران.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الإيرانية للتعليق.