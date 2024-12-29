مصر: مصرع سائح وإصابة آخر بهجوم سمكة قرش في مرسى علم

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي سائح مصرعه وأصيب آخر في هجوم لسمكة قرش في شمالي منتجع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، الأحد، بحسب بيان لوزارة البيئة المصرية.

وقال البيان إن "وزارة البيئة قد تلقت بلاغ بتعرض عدد ٢ من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة في شمال مرسي علم، مما اسفر عن إصابة إحدهما ووفاة الآخر وتم إيداعهم مستشفي بورتو غالب".

وأصدرت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، قرارًا بـ"إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومان اعتبارًا من غدًا الإثنين، وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من علي السقالات".

وأعلنت وزيرة الببئة رفع حالة الاستعداد "والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم".

إلى جانب تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف علي أسباب الحادث، وفقًا للبيان.