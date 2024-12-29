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نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم بفرض السلطات الكويتية غرامة مالية قدرها 500 دينار كويتي (نحو 1620 دولارا) لعدم تبصيم العمالة المنزلية.

وردت الداخلية الكيوتية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا): "نفت وزارة الداخلية صحة ما يتم تداوله بشأن فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي لعدم إجراء البصمة البيومترية للعمالة المنزلية، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح".

وأضاف البيان: "ودعت الوزارة جميع المقيمين إلى ضرورة أخذ البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة في 31 ديسمبر 2024 لتجنب أي وقف على معاملاتهم الرسمية".

وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها على "أهمية استيفاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الإشاعات".