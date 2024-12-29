مكتب نتنياهو يعلن خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، الأحد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "أثناء الفحص يوم الأربعاء، تم اكتشاف عدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا. تم علاج العدوى بالمضادات الحيوية والقضاء عليها".

سيتم عقد اجتماع حكومي، الأحد، كما هو مخطط له، وفقًا للبيان.

في يوليو/تموز 2023، تم تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب لنتنياهو بعد أن عانى من اختلال التوازن والجفاف.

تواصلت شبكة CNN مع مكتب رئيس الوزراء للحصول على توضيح بشأن من سيشغل منصب نتنياهو مؤقتًا أثناء جراحته.