الأحد ،

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، بأنه "لص مجهول الهوية والأب"، حسب تعبيره.

خلال خطابه أمام البرلمان، الأحد، وجّه تبون انتقاداته إلى بوعلام صنصال، الذي نقلت وسائل إعلام فرنسية عنه قوله إن الجزائر حاز السيطرة على أراضٍ جزائرية إبان الاستعمار الفرنسي.

وقال تبون متحدثًا عن فرنسا: "تيجي تبعت لي واحد لص مجهول الهوية والأب، ييجي يقول لك الجزائر كانت نصفها ملك للدولة الفلانية".

كانت السلطات الجزائرية أوقفت الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني لدى محاولته دخول الجزائر عبر مطار هواري بومدين.

ولد صنصال (80 عامًا) لأم جزائرية وأب مغربي، ونال الجنسية الفرنسية في 2024. وعُرف بآرائه الناقدة للحكومة الجزائرية.