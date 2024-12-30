إيران تؤكد اعتقالها الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا

نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أكدت إيران اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، نقلاً عن وزارة الثقافة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان الجمعة، إن سالا اُعتقلت في طهران. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الإثنين، إن سالا اُعتقلت في 19 ديسمبر/كانون الأول بعد "انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ونقلت الوكالة عن وزارة الثقافة الإيرانية قولها "إن قضيتها قيد التحقيق حاليًا. وتم اعتقالها وفقًا للوائح ذات الصلة، وتم إبلاغ السفارة الإيطالية في طهران".

وقال البيان إن السفيرة الإيطالية باولا أمادي زارت الصحفية في السجن، الجمعة، "للتحقق من ظروف وحالة احتجازها"، مضيفًا أنها سُمح لها سابقًا بإجراء مكالمتين هاتفيتين مع أقاربها.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني للصحفيين، السبت "ما زلنا لا نعرف التهم".

وأضاف وزير الخارجية أن محاميًا لم يقم حتى السبت بزيارة سالا في السجن.

وقال تاجاني: "نأمل أن يتمكن (المحامي) من القيام بذلك في الأيام القليلة المقبلة وأن يتمكن من معرفة الاتهامات الدقيقة في أقرب وقت ممكن".

وقال بيان وزارة الخارجية الإيطالية إن سالا كانت تقوم بتغطية صحفية في العاصمة الإيرانية عندما "أوقفتها شرطة طهران" في 19 ديسمبر/كانون الأول، مضيفًا أن وزارة الخارجية "عملت مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني لسيسيليا سالا والتحقق من ظروف احتجازها".

تعمل سالا مراسلة لصحيفة إيل فوغليو الإيطالية اليومية، التي تقول إن الصحفية محتجزة في سجن إيفين بطهران. ووفقًا لصحيفة إيل فوغليو، كانت سيسيليا في إيران "بتأشيرة عادية لتغطية أخبار بلد تعرفه وتحبه"، مع الإشارة إلى قمعها لحرية التعبير والتهديدات ضد الصحفيين.

وكتب رئيس تحرير الصحيفة، كلاوديو سيراسا، في الصحيفة الجمعة: "الصحافة ليست جريمة. دعونا نعيد سيسيليا سالا إلى الوطن".

وقالت وكالة أنباء "شورا ميديا" الإيطالية، حيث تعمل سالا أيضًا، الجمعة، إنها غادرت روما في 12 ديسمبر/كانون الأول "بتأشيرة صحفية صالحة".

وقالت الوكالة الإعلامية: "أجرت عدة مقابلات وأنتجت ثلاث حلقات من بودكاست القصص لشورا نيوز"، مضيفة أنها لم تعلن عن احتجاز سالا في وقت سابق لأن والديها والسلطات الإيطالية طلبوا منها التزام الصمت، على أمل الإفراج السريع عن الصحفية.