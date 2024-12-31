السلطات السورية تعلن العثور على "مقبرة جماعية" في حلب

نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الاثنين، العثور على "مقبرة جماعية تحتوي على مئات الجثث" في حلب، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: "أبلغ أحد سكان حلب قيادة الشرطة بوجود مقبرة جماعية تحتوي على مئات الجثث".

وأضافت: "تم إبلاغ فرق الدفاع المدني بالذهاب إلى الموقع، وسيتم لاحقا محاولة التعرف على الجثث من خلال اختبار الحمض النووي".

وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة جمجمة وجثة متحللة تحت الأرض بالإضافة إلى عناصر من السلطات وهي تمسح المنطقة بالقرب من خندق.

ويكتشف السوريون مقابر جماعية في جميع أنحاء البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت "سانا"، الأحد، باكتشاف مقبرة جماعية أخرى في حمص.

وتقول المنظمة السورية للطوارئ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهي مجموعة معارضة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إن مئات الآلاف من الجثث ربما تكون مدفونة في مقابر جماعية.

ووفقا للجنة الدولية لشؤون المفقودين، فإن نحو 150 ألف شخص في سوريا لا يزالون في عداد المفقودين، ومعظمهم اختطفوا أو احتجزوا من قبل نظام الأسد أو الجهات التابعة له.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.