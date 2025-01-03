فيديو متداول للشرع يزور مطعم ويخدم زبائنه.. ما حقيقته؟

نشر الجمعة ، 03 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قائد الإدارة الحالية في سوريا، أحمد الشرع (المُلقب أبو محمد الجولاني)، في داخل مطعم شعبي.

ارتبط بالفيديو مزاعم تقول إن المقطع حديث ويعود إلى زيارته إلى مطعم في العاصمة السورية، مصحوبًا بعبارات دعائية للشرع.

تقول إحدى العبارات المرافقة للفيديو: "الرئيس السوري الجديد. أحمد الشرع يفاجئ أصحاب مطعم بالدخول عليهم.. قال لصاحب المطعم لازم تاخد الحساب.. شوف الناس دي مبسوطة منو كيف". وروّجت حسابات أخرى للفيديو باعتباره لزيارة أجراها إلى "مطعم متواضع في دمشق.. يسلم على الناس ويسأل عن أحوالهم ويحل قضاياهم ويشاركهم وجبته ويقدم للأطفال عيدية بمناسبة رأس السنة".

ونالت نسخة من الفيديو المتداول بسياق مُضلل، أكثر من 1.6 مليون مشاهدة.

أحد المنشورات التي احتوت الفيديو المتداول

عندما تحقق موقع CNN بالعربية، وجد أن الفيديو قديم، ويعود إلى جولة أجراها الشرع إلى مطعم في إدلب بمناسبة عيد الأضحى، في 2 أغسطس/آب 2020، بحسب لقطات نشرتها حسابات وشبكة "تلفزيون سوريا".

كانت إدلب المعقل الأخير لفصائل المعارضة المسلحة في ذلك الوقت، بزعامة هيئة تحرير الشام، التي قادت فصائل المعارضة لاحقًا للإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

آنذاك، وصفت وسائل إعلام مختلفة زيارة الجولاني بأنها "حملة تلميع" للترويج للشرع، الذي يقود الإدارة الحالية للبلاد.