دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع إكس، يزعم ناشروه أنه للحظة العثور على مركبة فضائية "تم رصدها في سماء الكويت".

وحصلت إحدى النسخ المتداولة من الفيديو على 3 ملايين مشاهدة، بعدما شاركت حسابات كويتية في ترويجية عبر منصة إكس.

كان السياق المرافق للفيديو المتداول يقول: "العثور على المركبة الفضائية التي تكلم عنها الكونغرس الأمريكي بأن تم رصدها في سماء الكويت".

إحدى النسخ المتداولة للفيديو المزعوم أنه لمركبة فضائية تم رصدها في الكويت

وأظهر تحقق موقع CNN بالعربية أن الفيديو والرواية المنسوبة إليه زائفة، لأن المقطع ليس حقيقيًا وجرى إنتاجه عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاء رواج الفيديو بعد أن أنتجه حساب اسمه sybervisions@، ونشره للمرة الأولى في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقتها، زعم الحساب - الذي ينشط من المملكة المتحدة - أن المقطع لـ"تحطم جسم غامض في أريزونا!" بالولايات المتحدة.

الفيديو الأصلي في قناة 𝗦𝗬𝗕𝗘𝗥𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 التي تنتج منشوراتها عن طريق الذكاء الاصطناعي - 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 Credit: Tiktok/SYBERvisions

ويعرف الحساب المُنتج للفيديو نفسه بأنه يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي للعمل على قصص إبداعية مصورة، منها مقاطع كوميدية ​ورومانسية خيالية علمية، حسبما يقول عن نفسه عبر موقع يوتيوب. ولدى الحساب ارتباط بحسابات تحمل نفس الاسم على منصات اجتماعية مختلفة.

واجهة قناة SYBERvisions في يوتيوب Credit: SYBERvisions

سياق

يأتي ترويج مقاطع فيديو مُضللة أو مُنتجة بالذكاء الاصطناعي حول ذلك، بعد أن عقد الكونغرس الأمريكي جلسة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للنظر في ما أثير حول رصد أجسام فضائية مجهولة في نطاق دولة الكويت.

وخلال جلسة الكونغرس عُرض مقطع فيديو مدته 13 دقيقة قيل إنه يظهر جسمًا طائرًا على شكل كرة بيضاء قبالة سواحل الكويت. وفيما لم يتم حسم الأمر يمتلىء فضاء الإنترنت بكثير من المقاطع غير الصحيحة.