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نتنياهو يوافق على إرسال مفاوضين إلى قطر لاستئناف المفاوضات حول غزة

الشرق الأوسط
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نتنياهو يوافق على إرسال مفاوضين إلى قطر لاستئناف المفاوضات حول غزة
Credit: MAYA ALLERUZZO/POOL/AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الخميس، أنه وافق على إرسال وفد إلى قطر لمواصلة مفاوضات حول الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال البيان إن المفاوضين من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش و الاستخبارات (الموساد) سيسافرون إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء المفاوضات.

واستمرت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" حتى مع تعثر المفاوضات الرسمية منذ أشهر حيث دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الأمر لشبكة CNN في ديسمبر/كانون الأول إن الصفقة تشبه إلى حد كبير الاقتراح الذي طرحه بايدن في وقت سابق من 2024.

واقترن مقترح بايدن المكون من 3 مراحل في أواخر مايو/أيار بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بـ"وقف إطلاق نار كامل وشامل".

وقال الرئيس الأمريكي إن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع وتشمل "انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن، بما في ذلك النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون".

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وذكر المصدر الدبلوماسي: "ما تغير هو أن القوات الإسرائيلية من المرجح أن تبقى في غزة مؤقتًا"، عندما تبدأ المرحلة الأولى من الصفقة، أي في المنطقة عند حدود غزة ومصر، والتي تسمى محور فيلادلفيا، وفي المنطقة التي تقسم القطاع، والمعروفة باسم محور نتساريم.

كان مطلب إسرائيل ببقاء قواتها على طول محور فيلادلفيا وإصرار "حماس" على انسحابها سببا رئيسيا في انهيار المفاوضات في أغسطس/آب.

وبعد أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت قطر أنها أوقفت دورها كوسيط لوقف إطلاق النار بسبب عدم رغبة الجانبين في التوصل إلى اتفاق.

وألقى كل من الطرفين باللوم على الآخر في تعثر المفاوضات حتى الأسبوع الماضي عندما قالت "حماس" إن إسرائيل وضعت "قضايا وشروطاً جديدة" بشأن شروط الاتفاق واتهم نتنياهو حماس "بالتراجع عن التفاهمات".

ومع ذلك، أعربت مصادر داخل "حماس" وإسرائيل عن تفاؤل حذر في ديسمبر/كانون الأول بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق.

وأشاد منتدى الرهائن والأسر المفقودة، الذي يمثل أسر الرهائن، بالأنباء عن استئناف المفاوضات ولكنه حث أيضاً على الإلحاح. وقال المنتدى على منصة "إكس"، الخميس: "لا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة إن الرهائن المائة المحتجزين في أعماق أنفاق حماس في غزة ليس لديهم وقت لتأخير المفاوضات".

استمرار الأزمة الإنسانية

خلال اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، الذي توسطت فيه قطر ومصر في نهاية  2023، تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة على مدى عدة أسابيع مقابل إطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

واصلت إسرائيل شن حرب على القطاع عندما توقفت مفاوضات وقف إطلاق النار العام الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس أن ما لا يقل عن 45 ألف و581 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب أكثر من 108 ألف و400 شخص منذ بدء الحرب.

 وبدأت إسرائيل الحرب ردًا على قيام "حماس" بقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 في هجوم شنته في 7 أكتوبر 2023.

وضربت الغارات الجوية الإسرائيلية التي تلت ذلك على القطاع منازل ومستشفيات ومناطق إنسانية محددة، مما تسبب في فرار النازحين بالفعل بسبب القصف العنيف مرة أخرى وسط ظروف الشتاء القاسية.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مؤخرًا آخر مستشفى رئيسي يعمل في شمال غزة قبل اعتقال مديره،  ووصف الجيش الإسرائيلي تصرفاته بأنها رد على تجدد عمليات "حماس" في المنطقة، وهو ما لم تتمكن شبكة CNN من تأكيده بشكل مستقل.

وفي الوقت نفسه، تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يؤدي إلى نقص واسع النطاق في الغذاء والمأوى وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة. ودعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من بين منظمات أخرى، مرارًا وتكرارًا إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات.

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