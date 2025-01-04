دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت شركة طيران الإمارات، السبت، صحة مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تحطم إحدى الطائرات التابعة للشركة، مؤكدة أن الفيديو "مفبرك وغير حقيقي"، وأنها تسعى لحذفه.

وقالت شركة طيران الإمارات في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نحن على علم بفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يصور تحطم طائرة تابعة لطيران الإمارات. وتؤكد طيران الإمارات أن هذا الفيديو مفبرك وغير حقيقي".

وأضافت الشركة في بيانها: "نحن على اتصال بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإزالة الفيديو أو توضيح أنه مقطع تم إنشاؤه رقميا، لتجنب تداول معلومات خاطئة ومثيرة للقلق. ومن المؤسف أن ردود المنصات على طلبات مراجعة المحتوى هذه ليست سريعة بما فيه الكفاية، وبالتالي كان من الضروري إصدار هذا البيان".

وختمت شركة طيران الإمارات بيانها قائلة: "تشكل السلامة جوهر علامة طيران الإمارات وعملياتها، ونحن نتعامل مع مثل هذه الأمور بأقصى قدر من الجدية. نحث جميع الجماهير على التحقق والرجوع دائما إلى المصادر الرسمية".

وكان مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مفبرك زعموا أنه لحادث سقوط طائرة إماراتية في أبوظبي، وهو ما نفت شركة طيران الإمارات صحته.