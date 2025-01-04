دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روّجت حسابات في منصة إكس مقطع فيديو يزعم تحذير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، العراقيين من الاقتراب من أماكن تواجد مليشيا الحشد الشعبي شبه العسكرية.

كانت الرواية المصاحبة للفيديو الرائج تقول: "وزير الدفاع الأمريكي يحذر العراقيين من الاقتراب من الأماكن التي يتواجد فيها الحشد الشعبي وذلك من يوم 10/1/2025".

منشور يحتوي ترجمة غير صحيحة لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي

أظهر تحقق موقع CNN بالعربية أن ترجمة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي كانت زائفة ولا تتسق مع ما يتحدث عنه. وكان المقطع المتداول مأخوذًا من مداخلة مباشرة للوزير مع برنامج "CBS Mornings" عبر شبكة CBS، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

آنذاك، كان وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن مبادرته الرامية إلى تعزيز رفاهية ملايين من أفراد الجيش الأمريكي وأسرهم. وحينها لم يتطرق خلال تصريحاته إلى الوضع في العراق.

وخلال الفيديو، الزائفة ترجمته، يمكن ملاحظة مُعرف (هاندل) حساب على منصة تيك توك (tv04763@)، ويضع شعار قناة "الرابعة" العراقية البارزة، لإضفاء مزيد من المصداقية على محتواه.

قبل عبوره إلى منصات اجتماعية أخرى، نشر الحساب الفيديو في الساعة 7:51 من صباح الجمعة (بتوقيت بغداد)، وحاز منذ نشره إلى الآن على أكثر من مليوني و100 مشاهدة. وعاود الحساب نشر نفس الفيديو ليجمع قرابة 860 ألف مشاهدة إضافية في تيك توك.

لاحقًا، انتشر الفيديو في حسابات بمنصة إكس، يتركز نشاطها على الأحداث في روسيا والأزمة في أوكرانيا، كما أعادت نشره الإعلامية الكويتية فجر السعيد.