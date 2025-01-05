الديوان الملكي السعودي ينعي الأميرة منى رياض الصلح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي، السبت، وفاة الأميرة منى رياض الصلح، والدة الأمير الوليد بن طلال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي قوله: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وكتب الأمير الوليد بن طلال، في حسابه عبر منصة إكس: "رحم الله الوالدة الأميرة منى رياض الصلح".

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعي والدتنا الغالية الأميرة منى رياض الصلح -رحمها الله وغفر لها - والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم".

والأميرة منى رياض الصلح من الشخصيات العربية البارزة، وتحمل الجنسيتين السعودية واللبنانية. والدها رياض الصلح، أول رئيس وزراء بعد استقلال لبنان.