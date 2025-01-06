نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) -- قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، الأحد، إن إسرائيل تمنع مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل، حسام أبو صفية من مقابلة محام.

وأضافت المنظمة في إسرائيل أنها طلبت من محامٍ مقابلة الدكتور حسام أبو صفية، الذي لم يُشاهد علنًا منذ اعتقاله خلال مداهمة للقوات الإسرائيلية في أواخر الشهر الماضي.

وتابعت أنها طلبت ذلك حتى يتمكن المحامي ناصر عودة، من تقييم حالة أبو صفية وظروف اعتقاله.

ووفقًا للمنظمة، قال الجيش الإسرائيلي إن عودة، الذي يزور المعتقلين الفلسطينيين بانتظام في السجون الإسرائيلية، مُنع من مقابلة أبو صفية حتى 10 يناير/ كانون الأول.

وفي الأشهر التي سبقت اعتقاله، كان الطبيب الفلسطيني على اتصال منتظم بشبكة CNN، وأصدر تحديثات حول تأثير الهجمات على المرضى والعاملين الطبيين في مستشفى كمال عدوان.

ودعا أبو صفية مرارا وتكرارا إلى حماية المرافق الصحية في غزة.

وقال معتقلون سابقون تم الإفراج عنهم مؤخرا لشبكة CNN يوم الاثنين إن أبو صفية محتجز مع مسعفين آخرين من المستشفى في سدي تيمان - وهي قاعدة عسكرية سيئة السمعة في صحراء النقب الإسرائيلية والتي تستخدم أيضا كمرفق احتجاز.

وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، في بيان، الخميس، إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل تطالب بمعرفة مكان وجود أبو صفية بعد تلقي رد على استفسار من الجيش الإسرائيلي زعم أنه "لم يجد أي مؤشر على اعتقال أو احتجاز الفرد المعني".

وذكر الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN منذ ذلك الحين- دون تقديم أدلة على هذه الادعاءات- أن أبو صفية "ألقي القبض عليه للاشتباه في تورطه في أنشطة إرهابية، وشغله منصبا في منظمة حماس الإرهابية".

وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي معلومات رسمية بشأن مكان وجود أبو صفية.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.