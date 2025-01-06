(CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن ما وصفه بـ"بوصلة سوريا الجديدة" تشير إلى دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية وقطر والإمارات وليس نحو تركيا.

وقال عبدالله في منشور عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "بوصلة سوريا الجديدة تشير جنوبا نحو دول الخليج العربي خاصة السعودية وقطر والإمارات وليس شمالاً نحو تركيا".

وفي إطار رده على أحد المتابعين، قال الأكاديمي الإماراتي: "لتركيا نفوذ مهم في سوريا لكن لن تستطيع الاستفراد بسوريا واول زيارة خارجية لوفد سياسي وعسكري وامني سوري رفيع المستوى إلى السعودية وقطر والإمارات وليس إلى اي دولة اخرى تأكيد على ان بوصلة سوريا الجديدة تتجه جنوبا نحو دول الخليج العربي".

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، أسعد الشيباني، قد استهل رحلاته الخارجية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تبعتها زيارة إلى قطر الأحد ومن المتوقع أن يزور الإمارات والأردن قريبا.