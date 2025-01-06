نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روّجت حسابات في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، سياقًا مُضللا حول مقطع فيديو أظهر عددًا من الأشخاص وهم يرددون النشيد التراثي "طلع البدر علينا"، مصحوبة بمزاعم أنه للحظة استقبال "فنانات" في المملكة.

ساهم في ترويج الفيديو حسابات اعتادت نشر معلومات مضللة حول العديد من قضايا المنطقة في الآونة الأخيرة.

كان السياق المتداول يزعم أنه "في السعودية الآن يستقبلون الفنانات والرقاصات بأنشودة "طلع البدر علينا من ثنيات الوادع" ويسقونهن ماء زمزم".

منشور يحتوي سياق مضلل منسوب إلى فيديو بزعم استقبال فنانات بنشيد "طلع البدر علينا" وهو ادعاء غير صحيح.

عندما تحقق موقع CNN بالعربية وجد أن السياق المنسوب للفيديو غير صحيح. وتم التقاطه في فندق شهير في المدينة المنورة، واتضح أن هذه طقوسه في استقبال ضيوفه الزائرين للمدينة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر المقطع مواطن بلجيكي مقيم في المملكة للحظة وصول والدته إلى المملكة ولقائه بها بعد سنوات.

وكتب المواطن البلجيكي، سيدريك الدهمون، على الفيديو أنه كان للحظة قيام طاقم فندق "إعمار رويال" باستقبال والدته.

وسيدريك الدهمون مؤثر اجتماعي ينشط عبر حسابات عديدة على مواقع التواصل، واعتاد نشر لقطات مصورة للعادات والتقاليد في السعودية.

وترتبط الرواية الأكثر شيوعًا بنشيد "طلع البدر علينا" بأن أهل المدينة رددوه عندما وصل النبي محمد إلى المدينة مهاجرًا من مكة.