(CNN) – تُوفي طفل يبلغ من العمر 35 يوما في غزة بسبب انخفاض حرارة الجسم، لترتفع حصيلة ضحايا الأطفال الذين ماتوا جراء هذه الحالة الصحية وعدم القدرة على الوصول إلى ملاجئ دافئة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة إلى 6.

وأصبح الطفل يوسف أحمد كلوب، آخر ضحايا انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب الظروف الصعبة في غزة، في ظل انخفاض درجات حرارة الطقس الذي جعل النازحين الفلسطينيين معرضين للمخاطر.

وتُوفي 8 أشخاص بالمجمل بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، وفقا للمسؤولين الصحيين في القطاع.

ومن بين المتوفين الثمانية، كان طفل يبلغ من العمر سنتين وممرضة، ويُعتبر يوسف أكبر الرُضع الذين ماتوا جراء هذه الحالة الصحية، إذ كان يبلغ بعض الرُضع من العمر 3 أيام.