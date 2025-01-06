نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الأحد، تهنئة إلى الجيش العراقي في الذكرى السنوية لتأسيسه.

وقالت رغد صدام حسين، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "في الذكرى السنوية لعيد الجيش العراقي الباسل اُهنئ جميع ضباط ومراتب هذا الجيش العظيم، الذي كان السد المنيع والبوابة الشرقية لوطننا العربي".

وأضافت: "الرحمة لشهداء جيشنا الباسل ولكل شهداء العراق والوطن العربي".

يذكر أن العراق يحتفل بالذكرى 104 لتأسيس جيشه في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 1921، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) .