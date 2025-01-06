(CNN) – وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأحد، رسالة للسوريين مؤكدا أن ثورتهم "أسعدت" المصريين لكنه حذرهم بضرورة الحفاظ عليها.

وكان قد أعلن ساويرس إصابته بإنفلونزا حادة أدت إلى مكوثه في السرير لمدة طويلة موجها رسالة توعية للناس بهذا الشأن.

وعلق مستخدم سوري لمنصة "إكس"، تويتر سابقا قائلا: "بس ما نكون نحن السبب (سوريا وثورتنا)... الف لا بآس عليك مسيو نجيب".

من جانبه، رد ساويرس على التعليق بالقول: "لا ثورتكم فرحتنا .....خلصتم من ديكتاتور فاسد و مجرم".

وأردف رجل الأعمال المصري قائلا: "لكن احرصوا على حريتكم و تنوعكم وديمقراطيتكم ...الدين لله و الوطن للجميع".

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، قد أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، الأسبوع الماضي، على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا "كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وكانت أول طائرة مساعدات مصرية منذ سقوط الأسد قد وصلت إلى سوريا، السبت.