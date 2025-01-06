نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) -- قالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في هجوم إطلاق نار استهدف عدة مركبات في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين.

وذكرت نجمة داوود الحمراء أن سيارتين وحافلة استُهدفت على "شارع 55" في قرية الفندق بالضفة الغربية الذي يؤدي إلى مستوطنة كدوميم.

وأشارت نجمة داود الحمراء إلى أن امرأتين في سيارة واحدة قُتلتا بالرصاص وتُوفي رجل آخر متأثرا بجراحه على بعد 160 ياردة.

وأضافت نجمة داوود الحمراء أن ثمانية أشخاص أُصيبوا في الهجوم، بينهم سائق الحافلة الذي أُصيب بجروح خطيرة ويتلقى العلاج.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان: "سنعثر على القتلة البغيضين وسنحاسبهم وكل من ساعدهم، لا أحد سيهرب".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن حماس أشادت بالهجوم.